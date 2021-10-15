РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Жители дома №30 в ЖК «Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе пожаловались в соцсетях на подтопления в подвале и неприятный запах, в доме неоднократно проводились мероприятия по очистке канализационных люков, а просушка и обработка подвалов проводится УК согласно установленным срокам, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

Ранее в социальных сетях жители дома №30 по улице Дмитриева разместили фото с места подтопления. Они отметили, что что с июня текущего года подвал и спуски постоянно затоплены, а УК на их жалобы не реагирует, причину не устраняет, из-за чего в подъезде и на этажах постоянно стоит резкий неприятный запах.

«14 октября на указанной территории МУП «Балашихинский Водоканал» за непродолжительный период времени неоднократно проведены мероприятия по очистке канализационных люков», - сообщили в управлении.

Жителям округа рекомендуют во избежание в дальнейшем такого рода засоров не выбрасывать средства личной гигиены и тряпки в санузел.

Просушка подвалов и обработка дезинфицирующими средствами проводятся управляющей организацией данного дома согласно установленным срокам.