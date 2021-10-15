РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 окт. Совместный личный прием налогоплательщиков провели прокурор Королева Дмитрий Шелудяков и начальник Межрайонной ИФНС России №2 по Московской области Оксана Тулупова, сообщается в Instagram-аккаунте налоговой службы.

Жителям Королева были даны разъяснения по вопросам исчисления и сроков уплаты имущественных налогов физических лиц, предоставления налоговых льгот и вычетов по имущественным налогам физических лиц. Особое внимание уделялось вопросу предоставления налоговых льгот лицам, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей, инвалидам и пенсионерам.

Специалисты также разъяснили вопросы бесплатной электронной подписи для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По итогам приема даны соответствующие разъяснения на поставленные вопросы.