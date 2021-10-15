РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. Арендаторы городского округа Люберцы погасили порядка 140 тыс рублей отсроченных платежей за неделю, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отсроченные арендные платежи на сумму еще более 2,16 млн рублей погасили подмосковные арендаторы областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель, за прошедшую неделю. Наибольшие суммы в счет погашения отсроченных платежей поступили в бюджет Богородского городского округа – 1,46 млн рублей, городского округа Щелково – 0,35 млн рублей и городского округа Люберцы – 0,14 млн рублей», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что с начала года арендаторы городского округа Люберцы погасили отсроченные платежи на сумму около 10 млн рублей.