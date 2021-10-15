РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Жители Балашихи пожаловалась на закрытие в поликлинике №6 кабинета физиотерапии, теперь все жители округа смогут получать физиотерапевтическое лечение в централизованном подразделении на ул. Победы, 6, сообщили в Балашихинской областной больнице.

Жители микрорайона Южный разместили в соцсетях жалобу на то, что в поликлинике №6 закрыли кабинет физиотерапии, оборудованный необходимой аппаратурой и обученным персоналом. Они отметили, что ранее было очень удобно по месту жительства принимать необходимое лечение, в особенности после травм, а также пожилым людям, а теперь целый микрорайон лишили этого.

«В 2019 году в Балашихинской областной больнице проведена централизация службы физиотерапевтической помощи на базе физиотерапевтического подразделения по адресу: улица Победы, 6. Данное отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием, проводятся лечебные процедуры по разным профилям заболеваний, такие как: электрофорез, гальванизация, магнитотерапия, лазеротерапия и другие», - сообщили в больнице.

В подразделении имеется дневной стационар. Мощность взрослого отделения составляет 200 посещений в смену. Транспортная доступность от поликлиники №6 составляет 15 минут на общественном транспорте.

Помещение физиотерапевтического кабинета поликлиники №6 в микрорайоне Южный с 2019 года используется женской консультацией для приема пациентов. Все физиотерапевтическое оборудование перемещено в централизованное подразделение на ул. Победы, 6.

Необходимую информацию можно узнать по телефону физиотерапевтического отделения: 7(495)524-13-46.