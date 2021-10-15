РИАМО - 15 окт. Бездомные, проживающие в Москве и Подмосковье, также станут участниками Всероссийской переписи населения, сообщил руководитель Мосстата Олег Князев.

«Будут переписываться люди без определенного места жительства. К ним будут приходить специально обученные переписчики», - сказал Князев.

Он отметил, что специалистов для переписи бездомных выделят социальные ведомства. Также будут организованы мобильные бригады для переписи сотрудников предприятий, на которых работают более 500 человек.

«Мы готовы охватить всех граждан, проживающих на территориях Москвы и Московской области», - заключил Князев.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.