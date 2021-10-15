РИАМО - 15 окт. Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта.

Таким образом, путешественник, предоставив биометрические данные, будет проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов.

В аэропорту также реализована технология для обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам. Путешественники могут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве. Распечатывать билет не нужно, а значит, пассажиры меньше контактируют с посторонними предметами.

Кроме того, гости воздушной гавани могут воспользоваться услугой Fast Track + Antivirus. Сервис предполагает обслуживание в бизнес-зале, обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также сопровождение представителем аэропорта по специальному выделенному коридору при прохождении всех предполетных процедур.

В настоящее время для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные курительные места, расположенные на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала.

Домодедово первым среди аэропортов запустило тестирование на коронавирус. Гостям воздушной гавани доступны все виды тестирования: ПЦР, на антитела к Covid-19 и экспресс-тесты на коронавирус с возможностью получения результата через 60 минут.

Домодедово также первым среди аэропортов России начало предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от Covid-19 на русском, английском, немецком и французском языках. В апреле этого года аэропорт начал выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от Covid-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Это Международное свидетельство о вакцинации и профилактике.