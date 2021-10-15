РИАМО - 15 окт. Главной причиной смертности населения в мире сегодня являются сердечно-сосудистые заболевания, при этом в европейских странах этот показатель снижается, сообщил действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктор Кремлин Викрамасингхе.

«В мире сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности, даже в европейском регионе. Однако их распространенность снижается, в западноевропейских странах тоже. Эта статистика снижается в зависимости от того, как мы проводим профилактику и насколько быстро мы доставляем людей в больницы», — сказал Викрамасингхе на пресс-конференции, посвященной по профилактике неинфекционных заболеваний.

Он добавил, что сегодня во многих западноевропейских странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на уровне ниже, чем от онкологии.

Эксперт подчеркнул, что в странах Восточной Европы, включая Россию, сердечно-сосудистые заболевания остаются на лидирующих позициях.