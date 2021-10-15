РИАМО - 15 окт. Главной причиной смертности населения в мире сегодня являются сердечно-сосудистые заболевания, при этом в европейских странах этот показатель снижается, сообщил действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктор Кремлин Викрамасингхе.
Он добавил, что сегодня во многих западноевропейских странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на уровне ниже, чем от онкологии.
Эксперт подчеркнул, что в странах Восточной Европы, включая Россию, сердечно-сосудистые заболевания остаются на лидирующих позициях.
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