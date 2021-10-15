РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Травмпункт заработал в городском округе Мытищи на базе поликлиники №2 по улице Летной д. 34, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Исторически травмпункт работал на базе приемного отделения в стационаре МГКБ. Но с 2019 года в связи с перепрофилированием отделения на прием больных с Covid-19 мытищинцы обращались за оказанием травматологической помощи в травмпункт Королевской городской больницы.

«После того как стационар был перепрофилирован под лечение пациентов с ковидом, травмпункта у нас не было. Травматологическую помощь оказывали наши коллеги из города Королева. Большое количество пациентов ездило туда, порядка 50 человек в день. Была нагрузка на травмпункт Королевской больницы и это было совсем неудобно для жителей городского округа», - сказал главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Он добавил, что травмпункт на базе поликлиники №2 на улице Летной начал работу с пятницы в круглосуточном режиме.

«Случилось долгожданное событие. Вновь восстановлена работа очень важного подразделения - травмпункта. Здесь работают 4 врача, которые подкреплены заведующим, он в дневное время будет помогать в приеме. Этого достаточно для приема в среднем 50-60 человек в сутки. Но если понадобится, то это количество может быть до 100 человек», - отметил заведующий травматологическим отделением МГКБ Баграт Григорян.