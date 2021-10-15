РИАМО - 15 окт. Ход реализации программы по социальной газификации обсудили на еженедельном расширенном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. По состоянию на 14 октября на территории муниципалитета работы полностью завершены в 10 населенных пунктах – к газовой сети подключены 369 домовладений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметил Иванов, суммарно в 2021 году должны быть газифицированы 59 населенных пунктов.

«Мы взяли хороший темп, к настоящему моменту социальная газификация проведена уже в 10 наших населенных пунктах, еще в 18 сейчас идут работы, в 31 - запланированы. Таким образом план на этот год – 59 населенных пунктов, это 2039 домовладений», — сказал Иванов.

Он добавил, что в этой работе очень важно помогать жителям: консультировать, вовремя отвечать на их вопросы, еще раз рассказывать о том, как происходит подключение к газу.

«Мы уже несколько раз встречались с теми, кто уже подключился, видим, что программа работает. Все сложные ситуации необходимо сопровождать в ручном режиме», — отметил Иванов.

В числе локаций Одинцовского округа, где основной комплекс работ по соцгазификации уже завершен, – деревня Кобяково. Глава муниципалитета провел встречу с жителями и рассказал им о процедуре подключения. Иванов сообщил, что специалисты «Мособлгаза» уже проложили магистраль, сейчас идет заключение комплексных договоров с собственниками – жители оформляют земельные участки для последующего подключения к газовой сети.

По итогам встречи глава муниципалитета поручил территориальному управлению Захаровское оказать всю необходимую помощь с оформлением нужных бумаг.

Офисы соцгазификации

В поселке Часцы Одинцовского округа продолжает работать стационарный офис АО «Мособлгаз», где посетителям оказывается в общей сложности 12 услуг. С начала августа его посетило более 900 человек.

Также с 15 сентября для жителей функционирует мобильный офис соцгазификации. За месяц он посетил 28 населенных пунктов муниципалитета, услугами смогли воспользоваться более 80 человек.

Газовая безопасность

Замглавы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев сообщил, что на территории муниципалитета сейчас также реализуется комплекс мер по обеспечению газовой безопасности. Задача – максимально охватить работами по обслуживанию внутридомового газового оборудования как многоквартирные дома, так и ИЖС. На объектах индивидуального жилищного строительства большинство работ выполняют «Мособлгаз» и специализированные организации. Как отметил Коротаев, основной проблемой является отказ некоторых собственников допустить специалистов для осмотра газового оборудования.

«Правительство Московской области поставило задачу обеспечить 100-процентный допуск в ИЖС. К сожалению, не все жители дают допуск, и на октябрь у нас запланировано 135 отключений. Мы посетили уже 36 объектов, из них по 31 в экстренном порядке были заключены договоры, а 5 были отключены от газа. Они находятся в Лохине, Жаворонках, Голицыне, НПИЗ «Солманово поле» и Звенигороде», - рассказал Коротаев.

Замглавы администрации добавил, что отсутствие своевременных регламентных работ на ВДГО многократно повышает риск нештатных ситуаций, грозит здоровью и жизни людей. Как отмечают представители филиала «Запад» АО «Мособлгаз», большинство из тех, кто узнает о возможном отключении, предпочитают немедленно заключить соответствующий договор.

Газовики обращают внимание на то, что стоимость повторного подключения может достигать 100 тыс. рублей в случаях, когда для возобновления подачи газа требуется проводить земляные работы.