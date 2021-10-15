РИАМО - 15 окт. Пожарные ликвидировали возгорание на территории газовой подстанции на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло на ГРС на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина. Общая площадь пожара составила 75 кв. м, пострадал 1 человек.

Пламя полностью потушили в 12:37.

Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы сообщала, что после возгорания на подстанции 11 домов в районе Северное Бутово обеспечат газом по резервной схеме.

Видео с места возгорания газовой подстанции на юго‑западе Москвы>>