РИАМО - 15 окт. Российские и зарубежные эксперты Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова выступили спикерами в повестке ключевых площадок в сферах здравоохранения Третьего Евразийского женского форума, который завершился в Москве. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Тема общественного здоровья заняла одно из центральных мест на форуме.

Деловой завтрак «Культура здоровья. Женщина, семья, общество» на мероприятии посвятили сотрудничеству РФ и Японии в реализации программ женского лидерства, развитию проектов в здравоохранении и научном обмене.

В дискуссии с японскими экспертами приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, главный внештатный специалист Минздрава страны, пластический хирург Наталья Мантурова. Спикеры отметили, в частности, роль фонда в развитии двустороннего делового сотрудничества.

Соглашения

По итогам проведенного делового завтрака были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве между Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и Японским медицинским обществом клинической плацентарной медицины (JSCPM), а также Японским обществом антивозрастной медицины.

«Мы договорились о конкретных действиях в сфере современных биомедицинских технологий и антивозрастной медицины, научно-экспертного обмена в сферах биомедицины, антивозрастной терапии, клинических методов», - рассказала президент международного фонда Екатерина Диброва.

Она добавила, что также предусмотрены шаги по развитию и популяризации программ активного долголетия, повышению качества жизни и их биомедицинской поддержке программ в сфере реабилитации.

Антивозрастная медицина

В рамках дискуссионной программы форума партнеры фонда приняли участие в работе ряда его ключевых тематических площадок. Особый интерес вызвали выступления директора Японской плацентарной ассоциации клинической медицины Чихару Ватанабэ и члена правления Японского общества антивозрастной медицины Йошиказу Йоней.

Японские эксперты уделили особое внимание роли несинетических биомедицинских технологий в реализации программ активного долголетия и клинической практике, их применению в комплексных программах укрепления здоровья женщин. Было подчеркнуто, что такие решения уже доказали свою высокую клиническую эффективность и исключают характерные побочные эффекты, особенно при регулярном применении.

Еще в качестве особенно перспективных были обозначены методы органо-плацентарной и полипептидной терапии.

В своем выступлении в рамках дискуссионной панели «Роль красоты и здоровья в повышении качества жизни женщин» Диброва особо отметила, что объединение усилий в деле продвижения доказанных и апробированных медицинских инноваций поможет в решении глобальных проблем качества и продолжительности жизни женщин, с которыми в условиях Covid-19 сталкивается Россия.

По ее словам, идеи, прозвучавшие в ходе Евразийского женского форума, обязательно найдут свое развитие в рамках последующих мероприятий с участием экспертов фонда в рамках «Российской недели здравоохранения», а в частности, биомедицинского модуля «Полипептидная терапия. Новые возможности для России форума «Медицина молодая», проходящего при поддержке федерального министерства здравоохранения в рамках Года науки и технологий в стране.