РИАМО - 15 окт. Участковых уполномоченных полиции будут привлекать к переписи трудовых мигрантов и людей с низкой социальной ответственностью, заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«С трудовыми мигрантами мы работаем. Мы провели много встреч с посольствами, лидерами диаспор, сообществами. <...> «Резиновые» квартиры хорошо известны участковым. Им рекомендовали надевать штатское при посещении таких квартир», – сказал Смелов.

Он отметил, что ведется коммуникация в социальных сетях и Telegram-каналах. Многие трудовые мигранты боятся, что их депортируют, однако перепись на это никак не повлияет.

«Мы взаимодействуем с МВД. Во все квартиры, где есть подозрения, что «нехорошие» люди (алко- и наркозависимые, рецидивисты и т.д. - ред.) живут, переписчики пойдут в сопровождении участковых. С управляющими компаниями и ТСЖ мы также работаем», – заключил Смелов.

Перепись населения началась в России в пятницу, она пройдет по 14 ноября.