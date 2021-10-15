РИАМО - 15 окт. Сбербанк и ВТБ подготовили специальные предложения для переписчиков и граждан, которые примут участие во Всероссийской переписи населения, об этом сообщили представители банков.

«Мы (Сбербанк - ред.) предусмотрели возможности по страхованию от Covid-19, переписчики получат 14 тыс. рублей в случае подтвержденного заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация оплачивается дополнительно», - сказал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

Он добавил, что переписчики также застрахованы от несчастных случаев на сумму 50 тыс. рублей. Кроме того, специальные подарки подготовлены для участников переписи - это спецпредложения от 11 компаний и сервисов Сбера.

Специальные предложения подготовил и банк ВТБ, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов банка ВТБ Андрей Осипов.

«Мы приняли решение поддержать переписчиков и застраховать их от несчастных случаев и заражения Covid-19. В случае несчастных случаев страховка до 200 тыс. рублей», - сказал Осипов.

Кроме того, для всех участников переписи ВТБ отменяет комиссию при оплате коммунальных услуг.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.