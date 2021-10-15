РИАМО - 15 окт. Сбербанк и ВТБ подготовили специальные предложения для переписчиков и граждан, которые примут участие во Всероссийской переписи населения, об этом сообщили представители банков.
Он добавил, что переписчики также застрахованы от несчастных случаев на сумму 50 тыс. рублей. Кроме того, специальные подарки подготовлены для участников переписи - это спецпредложения от 11 компаний и сервисов Сбера.
Специальные предложения подготовил и банк ВТБ, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов банка ВТБ Андрей Осипов.
«Мы приняли решение поддержать переписчиков и застраховать их от несчастных случаев и заражения Covid-19. В случае несчастных случаев страховка до 200 тыс. рублей», - сказал Осипов.
Кроме того, для всех участников переписи ВТБ отменяет комиссию при оплате коммунальных услуг.
Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.
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