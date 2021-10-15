РИАМО - 15 окт. В столице 11 жилых домов будут обеспечены «голубым топливом» по резервной схеме после возгорания на газораспределительной станции, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Пожар случился на газораспределительной станции, находящийся на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина. В результате ЧП пострадал 1 человек.

Для тушения огня на подстанции «Виллар» в районе Северное Бутово перекрыли газ по подводящим газопроводам к 11 домам.

Сейчас рабочие переводят дома на резервную схему газоснабжения. Работы могут занять до 5 часов.

Общая площадь возгорания составила 75 кв. м.