РИАМО - 15 окт. В столице 11 жилых домов будут обеспечены «голубым топливом» по резервной схеме после возгорания на газораспределительной станции, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.
Пожар случился на газораспределительной станции, находящийся на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина. В результате ЧП пострадал 1 человек.
Для тушения огня на подстанции «Виллар» в районе Северное Бутово перекрыли газ по подводящим газопроводам к 11 домам.
Сейчас рабочие переводят дома на резервную схему газоснабжения. Работы могут занять до 5 часов.
Общая площадь возгорания составила 75 кв. м.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии