РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 24 699 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 2 110 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 475 122 случая инфицирования. Скончалось 8 329 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 410 667 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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