РИАМО - 15 окт. Столичные следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте девушки, которая убила своего дедушку, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

18-летнюю девушку обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Утром 14 октября в квартире дома на улице Академика Пилюгина между 74-летним мужчиной и внучкой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликтной ситуации девушка несколько раз ударила пожилого мужчину в область тела и шеи. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Росгвардейцы оперативно задержали подозреваемую в убийстве. В ходе допроса девушка полностью признала свою вину. Задержанной предъявлено обвинение.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.