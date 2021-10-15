РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 18 142 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 2 110 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 475 122 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 329 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 410 667 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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