РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Россельхознадзор выявил на территории «ЭкоБазара» в городском округе Мытищи мясную и молочную продукцию, запрещенную к ввозу в РФ, и уничтожил ее, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Центральным таможенным управлением совместно с управлением Россельхознадзора в рамках межведомственного взаимодействия проведено профилактическое мероприятие на территории фермерского рынка «ЭкоБазар» на бульваре Ветеранов, д. 2.

В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию России, общим весом 120 кг. В перечне выявленной продукции сыры и мясная продукция в ассортименте (производство Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Германия).

В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на специальном полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством РФ.