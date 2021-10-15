Северное Бутово по праву считается одним из самых экологичных районов Москвы. Здесь нет крупных промышленных предприятий, а на территории находятся сразу несколько чистых водоемов и особо охраняемая природная территория — экопарк «Северное Бутово», где можно встретить редких животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Местные жители рассказали РИАМО, как им живется в Северном Бутове.

«Все закладчики Москвы живут здесь»

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Существует стереотип, что Северное Бутово — рассадник гопников, но, как утверждают местные, в районе давно живут приличные работающие люди.

«Гопники в основном обитают в Южном Бутове. Бездомных единицы, а вот алкашей и наркоманов гораздо больше. Тем не менее вечером на улицах не страшно — они хорошо освещены», — поделилась инженер-математик Ирена, прожившая в районе 18 лет.

С Иреной согласен студент Евгений, переехавший в Северное Бутово два года назад: «Иногда кажется, что все закладчики Москвы живут и работают именно здесь. Если встретишь кого после полуночи, то с вероятностью в 99% это будет закладчик. Несмотря на это, ночью я себя чувствую в безопасности, но свою девушку вечером не оставил бы одну, так как маргиналов здесь достаточно».

А вот 34-летней Елене любители выпить доставляют немало неудобств. По словам женщины, среди ее соседей есть люди, предпочитающие шумные вечеринки.

«В нашем подъезде живут несколько парней-алкашей, которые часто «отдыхают» на лавочке перед домом. В соседнем подъезде тоже есть свои индивиды. Они громко кричат и ругаются матом», — рассказала Елена.

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Место для прогулок

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Тем не менее местный колорит не пугает жителей — переезжать они не спешат. В первую очередь они ценят Северное Бутово за природные островки, раскинувшиеся в центре района. Гулять по ним — одно удовольствие, рассказал РИАМО Анатолий, проживший в этом месте 25 лет.

«Бутовский парк недавно реконструировали. Теперь он оборудован спортивными и детскими площадками, там есть дорожки для электросамокатов. Можно прогуляться вдоль прудов, посмотреть на фонтаны, покормить уток», — поделилась мастер маникюра Анастасия.

Неподалеку от парков находится Салтыковский пруд, где раньше, по словам жителей, ловили крупную рыбу. Машинист метро Сергей, живущий в Северном Бутове с 1991 года, рассказал, что во время реконструкции из пруда вынули древние бревна, которыми когда-то выстлали дно. «Бревна, пролежавшие в воде 100 и более лет, становятся крепче монолита. Большая удача улыбнулась тем, кто их забрал», — подчеркнул мужчина.

Также на территории Северного Бутова находятся часть Битцевского парка и Бутовский лес с небольшими водоемами.

Развитая инфраструктура

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Парки — не единственное достоинство Северного Бутова.

«В нашем районе есть четыре больших торговых центра: «Вива», «Круг», «Северное сияние», «Алфавит». Здесь развлечения на любой вкус: и кинотеатр, и детские игровые комнаты, и фуд-корт. Большое количество сетевых супермаркетов, так что проблем с продуктами нет. Просроченные товары можно встретить только в каких-нибудь минимаркетах», — говорит Елена.

Для Анастасии основным недостатком инфраструктуры является отсутствие качественных кафе и ресторанов: «Есть «ресторан» кавказской кухни «Сказка Востока» с живой музыкой и танцами, и чайхана — почти то же самое, только без танцев. Есть итальянское кафе «Пронто», но готовят там так себе, невкусно».

По словам эксперта по недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Марии Челик, инфраструктура района очень развита: здесь есть сетевые магазины, торговые центры, поликлиники, сильные общеобразовательные учреждения и разнообразные спортивные секции.

«Экологическая обстановка в Северном Бутове очень благоприятная: здесь нет заводов и промышленных предприятий. Эти факторы также влияют на стоимость квартир: она на порядок выше, чем на недвижимость в соседних районах. Например, однокомнатная квартира в Южном Бутове серии КОПЭ в среднем стоит 9,5 миллиона рублей, а в Северном Бутове аналогичная квартира может стоить на миллион больше», — отметил эксперт.

По словам Марии, квартиры в Северном Бутове в большинстве своем покупают молодые семьи со средним достатком. Также здесь живет немало приезжих из бывших советских республик. При покупке недвижимости здесь нужно быть внимательным: на севере район граничит с МКАДом, и дома, расположенные на Старобитцевской улице, являются своеобразным щитом, защищающим Северное Бутово от выхлопных газов.

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Обилие школ и переполненные классы

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По словам Ирены, многие школы имеют высокий рейтинг среди московских образовательных учреждений. Так, ее дочь Анна ходила в школу №1332 (сейчас №2114, корпус «Гармония»), которой заведовала Мария Струве, дочь известного композитора Георгия Струве. В школе преподают сильные педагоги по музыке и танцам. Их ученики участвуют в различных международных конкурсах. «В школе базируется танцевальная студия Flap. Ее хореограф — танцор популярного шоу Riverdance», — говорит Анна.

Несмотря на то, что в районе много образовательных учреждений, родители первоклассников нередко жалуются на переполненные классы, а также их чрезмерное количество.

«Мы получили место в детском саду сразу, как только подали заявку. Расстраивает только то, что садики, как и школы, довольно старые, такие же, как и весь жилой фонд, который построили, кажется, в 1993 году», — сетует одна из мам.

«В поликлиниках не хамят, а вежливо отшивают»

Елизавета Смирнова

По мнению местных жителей, которые не могут записаться на прием ко врачу и на сдачу анализов, поликлиники — одно из самых слабых мест района.

«Как получил направление, с 7:30 отслеживаешь наличие записей в ЕМИАС за неделю, если повезет — записываешься», — рассказал Анатолий.

«До пандемии у нас была нормальная поликлиника № 121. Сейчас во всех филиалах странная ситуация: невозможно попасть к специалистам, практически ни к одному записи нет. Почему так — неизвестно. В соседних районах Чертаново и Ясенево все хорошо, только у нас так», — добавляет Ирена.

Ее слова подтверждает 47-летний Сергей: «Несколько дней назад в четвертом филиале поликлиники № 121 40 минут выпрашивал направление на гастроскопию, так как болит желудок. После длительных уговоров выдали. В тот же день в 20:00 направление отменили. Хотя при всем этом не хамят — вежливо отшивают».

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Птица в золотой клетке

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Студентка Анна, регулярно пользующаяся общественным транспортом, считает, что единственная проблема района — его удаленность от центра Москвы. Но и она становится легко решаемой благодаря налаженной работе маршруток и автобусов.

«Северное Бутово само по себе маленькое и расположено вокруг одной станции метро — Бульвара Дмитрия Донского, до которого можно дойти за 15 минут из любой крайней точки района», — отметила девушка.

Автовладельцы же рассказали, что нередко застревают в пробках на выезде на МКАД, на Варшавском и Симферопольском шоссе. Однако проблемы с дорогами на этом не заканчиваются.

«Мне непонятна работа некоторых светофоров, в частности, на перекрестке улицы Грина и Коктебельской — в часы пик здесь не проехать», — рассказал Анатолий.

А вот Сергей считает, что больше всего неприятностей доставляют автомобилисты из других районов, для которых Северное Бутово — просто один из транспортных узлов.

«Место, в котором я живу, очень тихое, уютное, спокойное. Но меня раздражает, что дворы, превратившиеся в перехватывающие парковки, круглосуточно забиты машинами «понаехавших», которые плевать хотели на наш район. Они бросают свой транспорт где попало: на поворотах, под запрещающие знаки, на газонах, на тротуарах. Главное, делают это на камеры и не боятся! Автобусы в сторону Щербинки вообще перекрывают две полосы», — пожаловался Сергей.

По мнению мужчины, активная застройка и увеличение числа жителей меняют район в худшую сторону.

«Северное Бутово превращается в птицу в золотой клетке. Вокруг — одни человейники. Если и соберусь переезжать, по подальше от этого всего, куда-нибудь в деревню», — добавил Сергей.

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