Северное Бутово по праву считается одним из самых экологичных районов Москвы. Здесь нет крупных промышленных предприятий, а на территории находятся сразу несколько чистых водоемов и особо охраняемая природная территория — экопарк «Северное Бутово», где можно встретить редких животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Местные жители рассказали РИАМО, как им живется в Северном Бутове.
«Все закладчики Москвы живут здесь»
Существует стереотип, что Северное Бутово — рассадник гопников, но, как утверждают местные, в районе давно живут приличные работающие люди.
«Гопники в основном обитают в Южном Бутове. Бездомных единицы, а вот алкашей и наркоманов гораздо больше. Тем не менее вечером на улицах не страшно — они хорошо освещены», — поделилась инженер-математик Ирена, прожившая в районе 18 лет.
А вот 34-летней Елене любители выпить доставляют немало неудобств. По словам женщины, среди ее соседей есть люди, предпочитающие шумные вечеринки.
«В нашем подъезде живут несколько парней-алкашей, которые часто «отдыхают» на лавочке перед домом. В соседнем подъезде тоже есть свои индивиды. Они громко кричат и ругаются матом», — рассказала Елена.
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Место для прогулок
Тем не менее местный колорит не пугает жителей — переезжать они не спешат. В первую очередь они ценят Северное Бутово за природные островки, раскинувшиеся в центре района. Гулять по ним — одно удовольствие, рассказал РИАМО Анатолий, проживший в этом месте 25 лет.
Неподалеку от парков находится Салтыковский пруд, где раньше, по словам жителей, ловили крупную рыбу. Машинист метро Сергей, живущий в Северном Бутове с 1991 года, рассказал, что во время реконструкции из пруда вынули древние бревна, которыми когда-то выстлали дно. «Бревна, пролежавшие в воде 100 и более лет, становятся крепче монолита. Большая удача улыбнулась тем, кто их забрал», — подчеркнул мужчина.
Также на территории Северного Бутова находятся часть Битцевского парка и Бутовский лес с небольшими водоемами.
Развитая инфраструктура
Парки — не единственное достоинство Северного Бутова.
«В нашем районе есть четыре больших торговых центра: «Вива», «Круг», «Северное сияние», «Алфавит». Здесь развлечения на любой вкус: и кинотеатр, и детские игровые комнаты, и фуд-корт. Большое количество сетевых супермаркетов, так что проблем с продуктами нет. Просроченные товары можно встретить только в каких-нибудь минимаркетах», — говорит Елена.
Для Анастасии основным недостатком инфраструктуры является отсутствие качественных кафе и ресторанов: «Есть «ресторан» кавказской кухни «Сказка Востока» с живой музыкой и танцами, и чайхана — почти то же самое, только без танцев. Есть итальянское кафе «Пронто», но готовят там так себе, невкусно».
По словам эксперта по недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Марии Челик, инфраструктура района очень развита: здесь есть сетевые магазины, торговые центры, поликлиники, сильные общеобразовательные учреждения и разнообразные спортивные секции.
По словам Марии, квартиры в Северном Бутове в большинстве своем покупают молодые семьи со средним достатком. Также здесь живет немало приезжих из бывших советских республик. При покупке недвижимости здесь нужно быть внимательным: на севере район граничит с МКАДом, и дома, расположенные на Старобитцевской улице, являются своеобразным щитом, защищающим Северное Бутово от выхлопных газов.
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Обилие школ и переполненные классы
По словам Ирены, многие школы имеют высокий рейтинг среди московских образовательных учреждений. Так, ее дочь Анна ходила в школу №1332 (сейчас №2114, корпус «Гармония»), которой заведовала Мария Струве, дочь известного композитора Георгия Струве. В школе преподают сильные педагоги по музыке и танцам. Их ученики участвуют в различных международных конкурсах. «В школе базируется танцевальная студия Flap. Ее хореограф — танцор популярного шоу Riverdance», — говорит Анна.
Несмотря на то, что в районе много образовательных учреждений, родители первоклассников нередко жалуются на переполненные классы, а также их чрезмерное количество.
«В поликлиниках не хамят, а вежливо отшивают»
По мнению местных жителей, которые не могут записаться на прием ко врачу и на сдачу анализов, поликлиники — одно из самых слабых мест района.
«Как получил направление, с 7:30 отслеживаешь наличие записей в ЕМИАС за неделю, если повезет — записываешься», — рассказал Анатолий.
«До пандемии у нас была нормальная поликлиника № 121. Сейчас во всех филиалах странная ситуация: невозможно попасть к специалистам, практически ни к одному записи нет. Почему так — неизвестно. В соседних районах Чертаново и Ясенево все хорошо, только у нас так», — добавляет Ирена.
Ее слова подтверждает 47-летний Сергей: «Несколько дней назад в четвертом филиале поликлиники № 121 40 минут выпрашивал направление на гастроскопию, так как болит желудок. После длительных уговоров выдали. В тот же день в 20:00 направление отменили. Хотя при всем этом не хамят — вежливо отшивают».
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Птица в золотой клетке
Студентка Анна, регулярно пользующаяся общественным транспортом, считает, что единственная проблема района — его удаленность от центра Москвы. Но и она становится легко решаемой благодаря налаженной работе маршруток и автобусов.
«Северное Бутово само по себе маленькое и расположено вокруг одной станции метро — Бульвара Дмитрия Донского, до которого можно дойти за 15 минут из любой крайней точки района», — отметила девушка.
Автовладельцы же рассказали, что нередко застревают в пробках на выезде на МКАД, на Варшавском и Симферопольском шоссе. Однако проблемы с дорогами на этом не заканчиваются.
«Мне непонятна работа некоторых светофоров, в частности, на перекрестке улицы Грина и Коктебельской — в часы пик здесь не проехать», — рассказал Анатолий.
А вот Сергей считает, что больше всего неприятностей доставляют автомобилисты из других районов, для которых Северное Бутово — просто один из транспортных узлов.
По мнению мужчины, активная застройка и увеличение числа жителей меняют район в худшую сторону.
«Северное Бутово превращается в птицу в золотой клетке. Вокруг — одни человейники. Если и соберусь переезжать, по подальше от этого всего, куда-нибудь в деревню», — добавил Сергей.
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