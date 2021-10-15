РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В городском округе Люберцы затампонировали 2 несанкционированных источника сбросов канализационных сточных вод, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители деревни Мотяково и СНТ «Зеленая зона» сообщили о 2 несанкционированных источниках сбросов канализационных вод. В ходе осмотра информация подтвердилась, после чего сотрудники администрации затампонировали несанкционированные источники.

Для того, чтобы узаконить водовыпуск, необходимо пройти процедуру регистрации в министерстве экологии и природопользования Московской области, либо обратиться в управление по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы по адресу: Люберцы, ул. Куракинская, д. 6.