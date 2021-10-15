РИАМО - 15 окт. В микрорайоне Лопатино Ленинского округа завершается ремонт помещения для нового офиса МФЦ. На площади 300 кв. м будут работать 10 окон для приема заявителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, здесь установят мониторы для самостоятельного оформления заявок через портал госуслуг Московской области, разместят зону фотоуслуг, терминалы оплаты, комфортную зону ожидания.

«С открытием офиса на данной территории федеральные, региональные и муниципальные услуги станут доступнее для жителей крупных микрорайонов в Лопатине, Суханове, Боброве и ряда близлежащих населенных пунктов», - уточнил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский.

Строительно-отделочные работы в помещении уже практически завершены, идет монтаж мебели и ожидается поставка оборудования. Планируется, что новый центр «Мои документы» начнет работу до конца текущего года.