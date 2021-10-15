РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. Жителям Щелкова разъяснили, что при использовании бытового газа необходимо соблюдать меры предосторожности и следить за чистотой газовых приборов, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Необходимо содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы. Проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, при отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя. Также необходимо следить за состоянием гибкого шланга и не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.

Обслуживание и осмотр газового оборудования должны производить только специализированные организации, делать это нужно не реже 1 раза в год.

При запахе газа необходимо срочно вызвать аварийную службу по номерам 04, 104 или 112.