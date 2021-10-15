РИАМО - 15 окт. Воспламенение газораспределительной станции случилось на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина, пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Общая площадь пожара составила 75 кв. м, горели 3 легковых автомобиля и газовое оборудование.

Подача газа отключена, факельное горение было ликвидировано.

На месте возгорания газовой подстанции в Москве находится экипаж ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения.