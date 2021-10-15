РИАМО - 15 окт. С начала пандемии коронавируса в Подмосковье выполнили почти 11,7 млн ПЦР-исследований на данное заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Она напомнила, что в Московской области для проведения данных исследований работают 12 государственных лабораторий, каждые сутки выполняется около 30 тыс. тестирований.
ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию в регионе проводится бесплатно, если у человека есть симптомы простуды. Результаты анализа приходят пациенту в виде СМС-сообщения.
Чтобы снизить риск распространения коронавируса и развития тяжелых последствий инфекции, специалисты рекомендуют вакцинироваться. Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Московской области.
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