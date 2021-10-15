РИАМО - 15 окт. Столичные власти планируют поощрять переписчиков, которые наиболее активно проявят себя в ходе Всероссийской переписи населения, сообщил руководитель Мосстата Олег Князев.

Всероссийская перепись населения началась в пятницу. Она будет проходить по 14 ноября.

«Правительство Москвы рассматривает вопрос поощрения наиболее активных переписчиков», - сказал Князев.

Он отметил, что это будут благодарности от властей и различные подарки.

В ходе переписи россиянам предлагают ответить на 33 вопроса. Они касаются пола, национальности, типа жилища и многого другого.

С момента старта переписи на портале госуслуг переписной лист уже заполнили 1 млн россиян.