РИАМО - 15 окт. Во Всероссийской переписи населения в Московском регионе будут участвовать порядка 40 тыс. переписчиков и около 3 тыс. волонтеров, заявил руководитель Мосстата Олег Князев.

Перепись населения началась в России в пятницу, она пройдет по 14 ноября. Главное новшество переписи сводится к возможности пройти перепись самостоятельно на портале госуслуг.

«В Москве будет 22,7 тыс. переписчиков, в Московской области – 14,4 тыс. человек, а также 3,7 тыс. контролеров в Москве и 2,4 тыс. контролеров в Московской области», – сказал Князев.

Если переписчики не застали жителей дома, то они оставят листовку, в которой будет номер телефона, чтобы можно было договориться на другое время, а также информация о возможности пройти перепись на портале госуслуг или в МФЦ.

В столице можно будет пройти перепись в 122 МФЦ, а в области – в 179 МФЦ.

Также в переписи примут участие 1,2 тыс. волонтеров в Москве и 1,6 тыс. волонтеров в Московской области.