РИАМО - 15 окт. Уже 1 млн жителей России поучаствовали во Всероссийской переписи населения за первый день на портале Государственных услуг, заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«BI-платформа (на сайте Росстата - ред.) показывает, сколько человек уже переписались. Мы видим, что на портале Госуслуг уже переписали 983 тыс. человек. Такая большая активность», - заявил Смелов.

Он отметил, что портал рассчитан на такую нагрузку, и сбоев быть не должно.

Перепись населения началась в России в пятницу. Она пройдет по 14 ноября этого года.