РИАМО - 15 окт. Почта в Москве и Подмосковье продлила срок хранения налоговых уведомлений, теперь вместо 30 дней уведомления будут храниться в почтовом отделении на протяжении всего срока уплаты налогов – до 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба «Почты России».

Доставка налоговых уведомлений началась в Москве и Подмосковье 24 сентября. Уведомления приходят налогоплательщикам заказными письмами. Почтальон доставляет такую корреспонденцию на дом, а в случае отсутствия получателя оставляет извещение о поступлении письма, которое необходимо получить в почтовом отделении по месту жительства.

В почтовом отделении налоговые уведомления вручают получателю под подпись или по коду из СМС-сообщения. Если у клиента «Почты России» подключен сервис «Простая электронная подпись», операторы выдадут заказное письмо менее, чем за минуту. Уплатить налог можно сразу при получении письма в почтовом отделении или в другое удобное время.

Также жителям Москвы и области доступен сервис оплаты налогов на дому. Если письмо принес почтальон, то клиент может оплатить налог через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ) - оплата таким способом проходит моментально. С помощью МПКТ клиенты также могут оплатить коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, интернет и прочие услуги.