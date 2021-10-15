РИАМО - 15 окт. Около 4,5 тыс. звонков уже поступило на горячую линию Всероссийской переписи населения, заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Мы открыли горячую линию 8 800 707-20-20. Уже поступило 4,5 тыс. звонков», — сказал Смелов.

Он отметил, что главный вопрос - как пройти перепись и как оформиться переписчиком.

Важным отличием данной переписи является отказ от бумаги.

«Мы отказались от бумаги. Каждому переписчику выдали планшет», - заключил Смелов.

Перепись населения началась в России в пятницу. Она пройдет по 14 ноября этого года.