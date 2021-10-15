РИАМО - 15 окт. Данные Всероссийской переписи населения завершат обрабатывать в течение года, это рекордно быстрый срок. Первые данные появятся уже в январе, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Раньше обработка данных переписи занимала около трех лет. Теперь понадобится всего один год. Это самое скоростное подведение итогов», - сказал Смелов.

Он отметил, что первые данные появятся уже в январе, потом в течение года будут выдавать различные разрезы по характеристикам населения, и в декабре уже будут подведены итоги.

Перепись населения началась в России в пятницу. Она пройдет по 14 ноября этого года.