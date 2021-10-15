РИАМО - 15 окт. Факельное горение ликвидировано на месте пожара на газовой подстанции в Москве, организован штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Еще пожарные потушили возгорание 3-х рядом стоящих автомобилей. Открытое горение также ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало. Общая площадь пожара составляет 75 кв. м: вспыхнули 3 легковых автомобиля и газовое оборудование. Стволы работают на охлаждение оборудования.