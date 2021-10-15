РИАМО - 15 окт. Люди страдающие от ожирения, диабета и сердечных заболеваний чаще всего тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, сообщил действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктор Кремлин Викрамасингхе.
Он отметил, что также к группе риска относятся курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем.
Викрамасингхе приводит статистику, полученную из Китая. Согласно этим данным, 90% населения, наиболее пострадавшего от пандемии – курильщики и имеющие сердечно-сосудистые заболевания. Для этих групп граждан наиболее вероятно тяжелое течение коронавирусной инфекции с серьезными последствиями.
Эксперт напомнил, что им следует на регулярной основе проходить диспансеризацию и внимательно следить за состоянием своего здоровья.
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