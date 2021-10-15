РИАМО - 15 окт. Люди страдающие от ожирения, диабета и сердечных заболеваний чаще всего тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, сообщил действующий глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктор Кремлин Викрамасингхе.

«С самого начала пандемии мы видим, что люди не поступают вовремя в отделения интенсивной терапии. Мы видим, что пациенты, умирающие от Covid-19, зачастую страдают от ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета», — сказал Викрамасингхе на пресс-конференции, посвященной по профилактике неинфекционных заболеваний.

Он отметил, что также к группе риска относятся курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем.

Викрамасингхе приводит статистику, полученную из Китая. Согласно этим данным, 90% населения, наиболее пострадавшего от пандемии – курильщики и имеющие сердечно-сосудистые заболевания. Для этих групп граждан наиболее вероятно тяжелое течение коронавирусной инфекции с серьезными последствиями.

Эксперт напомнил, что им следует на регулярной основе проходить диспансеризацию и внимательно следить за состоянием своего здоровья.​

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