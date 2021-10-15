РИАМО - 15 окт. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1566 человек, всего болезнь победили 410 667 пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе скончались 7 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 8329 человек.

Всего в Московской области было зафиксировано 475 122 случая заболевания.

Жителям региона рекомендуют при любых симптомах простуды оставаться дома и вызвать врача.

Ранее спикер Совета Федарации Валентина Матвиенко отметила, что сейчас в стране нет повода вводить локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.