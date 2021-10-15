РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. В пятницу министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский провел выездное совещание штаба на объекте «Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений». В соответствии с графиком там ведутся строительно-монтажные работы 1 этапа строительства, уровень технической готовности объекта составляет 48,5%, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«Щелковские межрайонные очистные учреждения самые крупные в регионе. На сегодняшний день их мощность достигает 3,2 тыс. куб. м в сутки. Я в очередной раз собрал выездной штаб со всеми службами, которые задействованы в этой работе, на котором решено в конце декабря реализовать первый этап. Это выведение из эксплуатации старых очистных и переключение на новые. Вторым этапом мы увеличим мощность очистных сооружений до 80 тыс. куб. м в сутки», - сказал Велиховский.

Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».