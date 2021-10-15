РИАМО - 15 окт. На месте возгорания газовой подстанции в Москве находится экипаж ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения, перекрыто движение от улицы Грина до дома 1 корпус 8 по Новобутовской улице, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Осуществляется отвод транспорта, в том числе общественного, на соседние улицы. На данный момент на место ЧП уже прибыли оперативные службы города.

Воспламенение газораспределительной станции произошло на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина. В столичном главке МЧС отметили, что площадь возгорания уточняется. Подача газа отключена. Сведений о пострадавших не поступало.

Видео с места возгорания газовой подстанции на юго‑западе Москвы>>