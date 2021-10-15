РИАМО – 15 окт. Работники вахтовым методом – абоненты «МегаФона» – смогут бесплатно «заморозить» услуги связи и сохранить номер телефона во время поездки на рабочие смены в отдаленные регионы, сообщает пресс-служба оператора.

Услуги связи можно будет «заморозить» на период до 180 дней. Новый сервис будет актуален для моряков, работников нефтегазовых, транспортных, лесодобывающих, строительных компаний.

«МегаФон» первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Он добавил, что предложение включает возможность приостановить обслуживание и оплату услуг связи с сохранением номера. Согласно подсчетам, экономия от использования нового сервиса превысит 2 тысячи рублей.

По данным Росстата, до пандемии коронавируса официально около 1,5 млн жителей России работали вахтовым методом и уезжали в другие субъекты РФ в среднем на 2-4 недели. В 2021 году по всей России свыше 60% работников уезжают на вахту в другие регионы на 2-2,5 месяца. Каждый шестой вахтовик работает далеко от дома в течение 3-5 месяцев. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона». Они проанализировали с помощью Big Data обезличенные сведения о передвижениях абонентов-вахтовиков по стране.

Чаще всего на вахту уезжают в Якутию: вахтовики Урала, Башкортостана, Сибири и Краснодарского края часто ездят на работу в поселок Талакан. Также в топе городок Мур‑Белокаменка Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО‑Югра) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также поселок Нючакан в Иркутском регионе.

Чтобы подключить бесплатную услугу «Добровольная блокировка номера», нужно обратиться в салон связи «МегаФона» и установить любой период блокировки в пределах полугодия. Воспользоваться услугой можно любое количество раз. Разблокировать номер можно будет в любое время в приложении оператора или по номеру 0500.