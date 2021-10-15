РИАМО - 15 окт. За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 2110 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии общее число случаев в регионе выросло до 475 122, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Сделать прививку от Covid-19 в Подмосковье можно в 360 пунктах вакцинации, которые работают в поликлиниках, ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах.

В области 80% сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса.

Организации и ИП, работающие в сфере услуг в Подмосковье, по 10 ноября должны будут предоставить в электронном виде на региональном портале госуслуг сведения о вакцинации своих работников.

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