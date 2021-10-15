РИАМО - 15 окт. На все 33 вопроса Всероссийской переписи населения можно ответить с помощью портала госуслуг, это займет 7-10 минут, сообщил руководитель Мосстата Олег Князев.

С 15 октября по 8 ноября можно ответить и переответить на вопросы на портале. Более того - сделать это можно за других членов домовладения.

«Первый блок касается пола, национальности, состояния в браке, образования, работы; второй - типа жилища и условий проживания. <...> Все вопросы легкие. Если вы не знаете ответ, можете не отвечать», - сказал Князев.

Он отметил, что после этого приходит QR-код, который нужно будет показать переписчику. Также можно прийти в стационарный МФЦ с 16.00 до 22.00 в будний день и с 10.00 до 18.00 в выходные дни. Там выдадут справку о прохождении переписи.

Переписчики будут обходить дома с 15 октября по 14 ноября, также будет контрольный обход 10% домов. Узнать переписчика можно по соответствующему удостоверению, синему шарфу с логотипом и голубому жилету.

Переписывать будут постоянных жителей, командированных и выехавших за рубеж, туристов, выехавших за рубеж, переселенцев, иностранцев. Иностранцам нужно будет ответить на 7 вопросов.