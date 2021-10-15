РИАМО - 15 окт. Правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых мошенничестве в отношении пожилых граждан в Москве. Под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей, проводили фиктивные работы по очистке вентиляции и требовали за это от 7,5 до 12 тыс. руб., сообщается на сайте «МВД Медиа».

Пенсионерам, которые пытались отказаться от мошеннических услуг, злоумышленники угрожали штрафом и отключением газоснабжения. После получения денег злоумышленники имитировали профилактические работы и скрывались.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий столичные полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых по местам их проживания», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что по версии следствия, мошенники работали в составе организованной группы несколько месяцев. В ходе обыска в местах проживания и офисных помещениях, используемых злоумышленниками, были обнаружены клиентские базы, техника, печати и документы, подтверждающие преступления. Предположительно от действий мошенников пострадало не менее 50 человек.

Задержанным предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Четверо фигурантов заключены под стражу, их предполагаемая сообщница находится под подпиской о невыезде.

Следствие продолжается. Сейчас устанавливаются причастность подозреваемых к другим возможным эпизодам криминальной деятельности и личности всех потерпевших от их действий.