Огонь охватил газовую подстанцию на юго-западе столицы, к месту следуют пожарные расчеты. По данным открытых источников, происшествие случилось в районе северное Бутово на улице Грина.
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Огонь охватил газовую подстанцию на юго-западе столицы, к месту следуют пожарные расчеты. По данным открытых источников, происшествие случилось в районе северное Бутово на улице Грина.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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