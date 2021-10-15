РИАМО - 15 окт. За минувшие сутки в столице вылечилось от коронавируса 3756 пациентов, с начала пандемии количество победивших инфекцию выросло до 1 526 076, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки госпитализирован 1451 Covid-пациент. На ИВЛ находятся 583 заболевших.

При этом выявлен 6631 новый случай заражения, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 706 129 случаев заболевания.

Также за сутки скончались 70 пациентов. Всего умер 30 021 человек, у которого диагностировали коронавирус.

Ранее главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в стране близка к критической.

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