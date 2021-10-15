РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Полицейские Подольска задержали рецидивиста, подозреваемого в краже продуктов питания и одежды из гипермаркета, сообщили в УМВД России по Подольску.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности гипермаркета на улице Молодежной в микрорайоне Климовск о том, что неизвестный совершил хищение продуктов питания и одежды из торгового зала магазина. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 29-летнего мужчину, у которого изъяли похищенное имущество.

Отдел дознания УМВД России по Подольску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.