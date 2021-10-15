РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В 4 школах подмосковных Люберец ввели систему оплаты питания по картам школьника, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу глава муниципалитета Владимир Ружицкий проверил работу системы в Инженерно-технологическом лицее. Проект начали внедрять в школах с сентября.

«В качестве эксперимента в 4 школах внедряется автоматизированная система оплаты. Будет лицевой счет создан на личной карте школьника, по которой он может прийти и поесть. Льготники внесены в базу данных, они прикладывают карту и идет информация о льготном питании», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что раньше школьники должны были носить с собой наличные, чтобы что-то купить в буфете, теперь родители сами будут пополнять карту. При утере ее можно заблокировать. Родители могут ограничить количество денег, которые тратит ребенок. Карта работает только в школе.

В лицее установлены несколько терминалов для пополнения, кроме того, пополнять можно через сайт системы. Также картой можно пользоваться как ключом для входа в школу.

Всего карты ввели в школах №№28 и 54, гимназии №56 и Инженерно-технологическом лицее.

«В перспективе распространим это нововведение во всех школах», - заключил Ружицкий.