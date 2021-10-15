14 октября в концертном зале «Зарядье» представили гастрономический гид «Мишлен» по ресторанам Москвы. Этот путеводитель «Мишлен» — первый на территории России и СНГ. Всего в него вошли 69 ресторанов, из которых семь получили одну звезду «Мишлен», а два — две звезды. В материале РИАМО — столичные заведения, получившие одни из самых престижных наград в ресторанном бизнесе.

Суть рейтинга и критерии отбора

Гид «Мишлен» создали в 1900 году, однако полноценный рейтинг ресторанов появился в нем в 1930-х годах. Сегодня в путеводителе указывают рестораны с качественной кухней, которым могут присвоить одну, две или три звезды «Мишлен».

Одна звезда рядом с названием ресторана говорит о том, что в заведении подают качественные блюда. Две звезды «Мишлен» — знак отличия для превосходной кухни, и ради посещения такого заведения стоит отклониться от маршрута. Три звезды присваивают ресторанам с исключительной кухней — для посещения таких мест стоит спланировать отдельное путешествие.

У «Мишлен» есть и еще несколько наград. Знаком «Биб Гурман» отмечают рестораны с хорошим соотношением цены и качества. А зеленые звезды выдают заведениям за заботу об экологии. Также в гиде «Мишлен» могут просто упомянуть выдающиеся рестораны с хорошей кухней без присвоения наград.

Заведения попадают в гид после того, как их посетят несколько дегустаторов. По каким именно критериям отбирают рестораны для включения в гид, неизвестно. Официально разглашают лишь пять: качество используемых ингредиентов, мастерство работы со вкусом и техника приготовления, индивидуальная манера шеф-повара, соотношение цены и качества и постоянство качества блюд.

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Artest Chef's Table

Artest — авторский проект ресторатора Аркадия Новикова и шеф-повара Артема Естафьева. Заведение состоит из двух этажей: на первом расположены основная кухня и chef’s table, а на втором — светлое помещение с мансардными окнами, обширной винотекой, живым камином и меню а ля карт.

В меню верхнего зала — всего 25 позиций, но они весьма необычные: здесь могут подать мороженое из японских ежей, хамон из утки с малиной, вагю под соусом из гребешкового гарума и кунжута. Меню обновляют каждые три месяца.

Адрес: Москва, Трубниковский пер., д. 15, стр. 2

Телефон: +7 (499) 530 80 87

Сайт: https://artest.rest/concept

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/artest.rest/

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Twins Garden

Ресторан, который основали братья Сергей и Иван Березуцкие, прославился блюдами из ингредиентов собственного производства: рыбу, овощи и травы, молочные продукты кухне поставляет собственная ферма Twins Garden, расположенная в Калужской области.

Меню состоит из раздела а ля карт и двух дегустационных сетов: «Овощи» и «Открываем Россию заново». В первом сете шеф-повара отразили весь жизненный цикл продуктов — от воды и семян до очисток. «Открываем Россию заново» знакомит гостей с гастрономическими изысками Астрахани, Ростова-на-Дону, Курил, Калмыкии, Дальнего Востока и других регионов России.

Заведение состоит из двух уровней. На первом расположена открытая кухня, русская печь и лаборатория, где используют передовые технологии, например, 3D-принтер: с его помощью шеф-повара напечатали кальмара из растительных ингредиентов, который по вкусовым качествам не уступает настоящему. На втором уровне Twins Garden находится панорамная веранда и бар.

Адрес: Москва, Страстной б-р, д. 8а

Телефон: +7 (499) 112-33-00

Сайт: http://twinsgarden.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/twinsgardenmoscow/

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Selfie

Шеф-повар ресторана Анатолий Казаков работает с продуктами, привезенными из 15 регионов России, используя современные кулинарные техники. Концепция заведения — традиционная русская кухня в современном прочтении. Гостям здесь могут предложить щи с щавелем, щекой теленка и яйцом пашот, голубцы из растительного мяса со сморчками, сахалинский гребешок с соусом из водорослей, котлету Пожарского с кетчупом из огурца.

Адрес: Москва, Новинский б-р, д. 31

Телефон: +7 (495) 995-85-03

Сайт: https://selfiemoscow.ru/

Instagram-аакаунт: https://www.instagram.com/selfiemoscow/

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«Белуга»

Проект ресторатора Александра Раппопорта можно назвать рестораном российских деликатесов: центральный раздел меню посвящен только икре, которой здесь порядка 20 видов. В меню также можно встретить архангельского клыкача, каспийскую белугу, карельскую форель, заполярного палтуса, мраморную говядину и различную дичь. Еще ресторан может похвастаться большой водочной картой и всеми доступными в России сортами шампанского.

Шеф-повар Евгений Викентьев экспериментирует с блюдами русской кухни, придумывая оригинальные сочетания. Например, в ресторане подают сет от шефа, получивший название «Теория новых деликатесов», — он посвящен редким продуктам из разных уголков России, большую часть которых не используют за пределами отдельных регионов.

Адрес: Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1

Телефон: +7 (495) 901-03-36

Сайт: https://belugamoscow.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/belugamoscow/

«Сахалин»

Проект ресторатора Бориса Зарькова и бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина. Здесь можно попробовать различные морепродукты — краба, креветки, рыбу Дальнего Востока, которые можно выбрать прямо из аквариума, находящегося в центре «Сахалина». В меню — ассорти японских тартаров, карпаччо из осьминога с соусом чимичурри, севиче из лосося и авокадо, димсам с камчатским крабом. Создатели ресторана удачно расположили заведение: из панорамных окон открывается вид на Садовое кольцо, Кремль и «Москву-Сити».

Адрес: Москва, ул. Смоленская, д. 8

Телефон: +7 (495) 647-64-79

Сайт: https://sakhalin-moscow.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/sakhalin.moscow/

ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда?>>

White Rabbit

предоставлено Владимиром Мухиным

Шеф-повар ресторана Владимир Мухин славится своими сетами. Вдохновение для создания новых вкусовых сочетаний он ищет в различных книгах и старинных рецептах: например, при разработке сета «Вперед в прошлое» Мухин изучал «Домострой».

Сегодня в White Rabbit предлагают сет «Метаморфозы» — в нем шеф отразил свой собственный поварской путь, сравнив его с жизненным циклом бабочки-подёнки. Сет разделен на несколько разделов: яйцо, нимфа, субимаго и имаго. Здесь можно встретить подсолнух и черную икру, мидии с ялтинским луком и яблочной брагой, черную треску с сиренью и другие необычные блюда.

Адрес: Москва, Смоленская пл., д. 3

Телефон: +7 (495) 510-51-01

Сайт: https://whiterabbitmoscow.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/whiterabbitmoscow/

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Grand Cru

Ресторан, уютно расположившийся неподалеку от Патриарших прудов, делает упор на европейские блюда, но готовят здесь в том числе из российских продуктов: гостям могут подать крем-суп с белыми грибами и сахалинским гребешком. Особенность ресторана — огромная коллекция вин: в Grand Cru их около 1000. Бренд-шеф ресторана Давид Эммерле считает себя wine minded chef — профессионалом, ориентированным на вино.

В ресторане предлагают карпаччо из вырезки бычка травяного откорма и тонких ломтиков желтой и розовой свеклы, севиче из сибаса с желтыми томатами, бататом и соком лайма, лингвини с песто из кейла, теплой страчателлой и жареными лисичками.

Адрес: Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 2

Телефон: +7 (495) 510-65-67

Сайт: http://www.grandcru.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/grandcru_restaurant/

Biologie

В гастробистро под руководством шеф-повара Елены Алехиной подают авторские блюда из натуральных продуктов с современным подходом к формированию вкусовых сочетаний: например, здесь активно используют ферментацию.

Ресторан гордится своей философией, основанной на бережном отношении к природе и осознанном потреблении, поэтому Biologie тщательно сортирует и утилизирует отходы, а органику перерабатывает в компост. Забота об экологии принесла заведению зеленую звезду «Мишлен».

Адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 30, стр. 2

Телефон: +7 (495) 489-77-70

Сайт: https://biologie.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/biologie_rest/

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Savva

Концептуальный ресторан русской кухни в авторском исполнении шеф-повара Андрея Шмакова расположился в знаменитой столичной гостинице «Метрополь». В меню можно встретить как классические блюда вроде окрошки с говяжьим языком, так и совсем нестандартные — вяленую говядину с горчичным мороженым, голубцы с крабом и гребешком или борщ с уткой и вишней.

В меню есть и авторские сеты, состоящие из холодных и горячих закусок, горячего и десертов. Названия у них такие же оригинальные, как и блюда, вошедшие в состав: ЗОЖ, «Дача», «Ферма», Russia.

Адрес: Москва, Театральный пр-д, д. 2

Телефон: +7 (499) 795-99-99

Сайт: https://www.savvarest.ru/

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/savva.restaurant/