РИАМО - 15 окт. За минувшие сутки в столице выявили 6631 случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 706 129 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В столице от коронавируса вакцинировалась треть пожилых горожан.

В России за минувшие сутки выявили 32 196 новых случаев заболевания, из них 9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки умерли 999 пациентов, полностью выздоровели 22 268 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса, скончались 221 313 человек, выздоровели 6 960 024 пациента.

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