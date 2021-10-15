РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Жителям Подольска напомнили о возможности посещать бесплатные тренировки по спортивной ходьбе в парке им. Виктора Талалихина, сообщили в администрации парка.

Бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе проходят в парке по вторникам и четвергам с 10:00, в пятницу с 9:00, сбор участников у памятника Михаилу Лермонтову.

Скандинавская ходьба является отличным способом поддержания здоровья, улучшения самочувствия, помогает обеспечить достаточную физическую активность, что особенно актуально для людей старшего возраста.

Благодаря тренировкам улучшается кровообращение, ускоряется интенсивность обмена веществ в клетках сердечной мышцы, что улучшает ее сокращающую способность и благотворно влияет на общее кровообращение. Идет более активное насыщение кислородом клеток тканей, активизируется обмен веществ на клеточном уровне. Занятия дают мягкую дополнительную нагрузку на суставы, что улучшает естественную смазку трущихся поверхностей и комплексную нагрузку на все основные группы мышц, что способствует формированию мышечного корсета.

Перед занятием всегда проходит комплексная разминка с элементами адаптивной физкультуры под руководством профессионального тренера. Тренировки проводит инструктор по адаптивной физкультуре и скандинавской ходьбе МБУ ФСК «Заречье» Владимир Васильев.

Телефон для справок: 8(964)511-68-33.