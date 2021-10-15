РИАМО - 15 окт. Известная Youtube-блогер и актриса Саша Спилберг исчезла и не выходит на связь с подписчиками, сообщает Газета.ru.

Об исчезновении девушки сообщила ее менеджер. Она выложила тревожное сообщение в Stories Instagram.

«Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ», — написала она.

После этого в Stories опубликовали переписку с 23-летней звездой. Менеджер отправила ей 10 сообщений в WhatsApp, которые так и не были доставлены до адресата.

«Мы не понимаем, что происходит», — поделилась помощница блогерши.

23-летняя Саша Спилберг (наст. имя Александра Балковская - ред.) является популярным блогером, а также актрисой, певицей, фотомоделью. На ее Youtube-канал подписаны свыше 6,4 млн человек, а на Instagram-страницу — более 5 млн. пользователей.