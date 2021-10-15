РИАМО - 15 окт. На улице Симоновский вал в столице двое злоумышленников избили мужчину, посадили его в черную машину «Лада» и уехали в сторону Волгоградского проспекта, сообщили РИАМО в пресс-служба московского главка МВД РФ.

Похитителей начали преследовать сотрудники патрульно-постовой службы. Злоумышленников догнали на Нижегородской улице.

В машине было двое мужчин 1994 и 1989 годов рождения. Еще один не дал свои данные полиции. Все мужчины были доставлены в отдел МВД России по Таганскому району.

По данному факту начата проверка.