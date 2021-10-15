РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Пожилым жителям подмосковного Красногорска помогу принять участие во Всероссийской переписи населения в клубе «Активное долголетие», сообщила начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу. Она впервые проходит в цифровом формате. Ответить на вопросы можно на портале госуслуг.

«Для этого нужно в разделе «Услуги» найти «Участие в переписи» и нажать «Получить услугу». Затем заполнить анкету, указав данные о себе и всех домочадцах», - пояснила Гордон.

После заполнения опросного листа нужно нажать кнопку «Завершить». На электронную почту и в личный кабинет придет персональный QR-код, его нужно сохранить.

«Можно прийти в клуб «Активное долголетие» и получить помощь в прохождении интернет-переписи», - добавила Гордон.

Она также отметила, что традиционная форма сохранится, переписчики обойдут жителей, не принявших участие в интернет-переписи.

«Будьте бдительны и не впустите мошенника! Переписчик обязан предъявить удостоверение. Также при нем должен быть синий портфель с надписью «Росстат», синий шарф с надписью ПН-2020 и жилет со светоотражающими полосами. Это обязательные атрибуты», - предостерегла Гордон.