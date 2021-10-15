РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Жители подмосковного Красногорска могут поучаствовать во Всероссийской переписи населения на 40 переписных участках, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, она продлится до 14 ноября. Впервые в истории страны наряду с традиционными форматами она пройдет и в цифровом, поэтому россияне смогут поучаствовать в переписи самостоятельно. До 8 ноября это можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете на портале госуслуг. Переписчику останется только предъявить QR-код.

В Красногорске в переписи примут участие 112 контролеров, 671 переписчик, 4 контролера стационарного участка.

Участникам переписи предстоит ответить на 33 вопроса, касающихся жилищных условий, образования, занятости.

Данная перепись позволит рассказать о своих корнях: впервые в переписных листах появилась возможность указать 2 национальности и 2 родных языка для одного человека.

Переписаться можно на 40 стационарных участках, расположенных в том числе в офисах МФЦ. Адреса указаны на официальном сайте администрации округа.